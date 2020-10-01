Карантин в Израиле продлили до середины октября

https://static.news.ru/photo/45831350-03ed-11eb-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Израиль стал первой страной в мире, где вновь ввели общенациональный карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом. Несмотря на начавшиеся по этому поводу протесты, его продлили до 14 октября.

Общенациональный карантин в Израиле объявили в середине сентября, после того как в стране был зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом. В стране закрыли все школы и детские сады, гостиницы, торговые центры, фитнес-клубы и салоны красоты. Жителям запретили гулять в парках и посещать пляжи. В планах также — закрытие синагог и сокращение маршрутов общественного транспорта.

После объявления карантина в Тель-Авиве начались протесты. Однако власти разрешили в них участвовать не далее чем в километре от своего дома, при этом число протестующих не должно превышать 20 человек. В противном случае израильтян ждёт крупный штраф. Даже за выход в гости на еврейский осенний праздник Суккот населению пригрозили штрафами в 500 шекелей (11,2 тыс. рублей), сообщают «Новые известия».

Всего в Израиле число заболевших COVID-19 превысило 248,1 тыс. человек, от осложнений скончались более 1,5 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, армия Израиля отменяет большую часть оперативной деятельности частей резервистов в октябре из-за ситуации с распространением коронавируса. Начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави провёл совещание по оценке эпидемиологической обстановки, по итогам которого решено отменить большинство приказов о призыве резервистов, которые планировалось исполнить в октябре в рамках оперативной деятельности. Также командование решило заменить действующие части из резервистов кадровыми военными. Среди военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также гражданских специалистов, работающих в Армии обороны Израиля, COVID-19 выявили у 971 человека.