Капитолий полностью закрыт из-за угрозы безопасности

https://static.news.ru/photo/8741f0aa-93d9-11eb-aa4d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Капитолий США заблокировали из-за внешней угрозы безопасности. По данным местных СМИ, один человек погиб, двое ранены.

На место стянуты силы полиции. По предварительным данным, автомобиль врезался в забор на территории Капитолия. Возможно, один человек убит, сообщает Fox News.

Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии, — говорится в сообщении, которое полиция Капитолия разослала всем сотрудникам, находящимся в здании.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они задержали начало заседания, в ходе которого происходила процедура утверждения итогов выборов лидера страны. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли.

Как писал NEWS.ru, руководство США предъявило обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 гражданам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января. Минимум 280 человек задержали.