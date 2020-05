Канадские учёные доказали эффективность антиалкогольных этикеток

https://static.news.ru/photo/a10fd8aa-8eb0-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Этикетки с предупреждениями о вреде алкоголя, размещённые на бутылках, способствуют снижению спроса на спиртные напитки. Об этом заявили канадские учёные по итогам исследования, в котором приняли участие свыше двух тысяч человек.

Эксперимент проводился специалистами Университета Виктории в различных регионах страны. На бутылках с пивом, вином и крепким алкоголем были размещены наклейки трёх типов. На первых приводилась научно обоснованная связь между употреблением алкоголя и развитием рака, на вторых содержались призывы властей о сохранении национальных традиций в употреблении спиртного, на третьих указывалось количество алкоголя, наносящее наименьший вред организму.

Согласно результатам исследования, этикетки способствовали снижению продаж спиртного на 6,9%. Специалисты из Школы общественного здравоохранения Университета Онтарио, в свою очередь, отметили особую эффективность наклеек, призывающих к традиционно умеренному употреблению спиртного, сообщает издание Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Наши предупреждения на этикетках помогут пьющим осознать, что они подвергают себя реальному риску расстаться со здоровьем, а то и с жизнью, — сказал один из авторов исследования.

Он подчеркнул, что особую важность это приобретает в условиях пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в России вступил в силу запрет на продажу спиртных напитков в заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах и прилегающих к ним территориях. В Совфеде документ назвали частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.