Канадцы назвали самые устрашающие самолёты СССР

В Советском Союзе создавались уникальные самолёты, которых боялись в США. Самым лучшим истребителем в этом плане был Миг-29. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на статью канадского издания Hot Cars.

В материале отмечается, что это универсальный истребитель времён холодной войны. Несмотря на то что он уже устарел, он до сих пор находится на вооружении и может составить весомую конкуренцию зарубежным аналогам.

Вторым в списке значится Ту-160. Это огромный и очень тяжёлый боевой самолет, который является самым быстрым бомбардировщиком с изменяемым крылом, который когда-либо летал вообще, отмечают в статье.

На третьем месте расположился МиГ-31. Его максимальная скорость около 2,83 Маха, или 1900 миль в час. Он достаточно часто беспокоил американцев, так как мог легко выслеживать американские сверхзвуковые самолёты-разведчики SR-71. МиГ-31 до сих пор находится на вооружении и будет на службе вплоть до 2030 года.

На заключительных местах в списке — МиГ-21 и Ту-95 «Медведь», один из самых узнаваемых бомбардировщиков времён холодной войны.

Ранее стало известно, что новый тактический самолёт Су-75 Checkmate позволит России побороться с США в воздухе и на геополитической арене. Checkmate может стать вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащённым самыми совершенными технологиями уклонения от радаров.