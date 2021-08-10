В США истребитель Су-75 назвали конкурентом F-35

Новый тактический самолёт Су-75 Checkmate позволит России побороться с США в воздухе и на геополитической арене. Такое мнение высказало издание The Wall Street Journal.

Checkmate может стать вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащённым самыми совершенными технологиями уклонения от радаров, — отметил автор статьи.

Он считает, что единственным конкурентом российской новинки является F-35, который разработан корпорацией Lockheed Martin. Самый мощный самолёт на вооружении США пользуется спросом в мире. При этом автор публикации указал, что Москва собирается продвигать Су-75 в ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаме, именно в тех странах, которые сотрудничают с Вашингтоном в сфере обороны.

Российский истребитель «имеет цель оспорить стратегическое влияние США», подчёркивается в статье. Для сравнения: F-35 стоит $120 млн, за Су-75 будут просить до $30 млн.

Первый полёт нового российского истребителя планируется на 2023 год.

Ранее стало известно, что истребитель Су-75 существует только в виде «макета», поэтому его нельзя считать настоящей боевой машиной. Об этом заявили в The National Interest. Эксперты американского издания убеждены, что в России существуют проблемы при сборке этого самолёта — нет соответствующей инфраструктуры.