В США назвали Су-75 ненастоящим истребителем

Российский истребитель Су-75 существует только в виде «макета», поэтому его нельзя считать настоящей боевой машиной. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest.

Эксперты американского издания убеждены , что в России существуют проблемы при сборке этого самолёта — нет соответствующей инфраструктуры. Специалисты задаются вопросом, какие композитные материалы будут использовать в этой боевой машине, а также как в России будут осуществлять систематическое обслуживание Су-75.

Разработчиком истребителя является ПАО «Сухой». Журналисты считают, что у него возникла неопределённость, связанная с характеристиками самолёта и масштабами его производства. Пока неизвестно, какие бортовые датчики получит истребитель и насколько у него будет продвинут искусственный интеллект.

Эксперты убеждены, что производство этого истребителя позволит России достичь определённого технологического прорыва, конечно, если все трудности при производстве будут преодолены.

Если учёные будут использовать цифровую инженерию для создания реактивного истребителя Су-75, это позволит ускорить процесс перехода самолёта из его нынешнего состояния до полноценной машины, готовой к боевым действиям, — подчеркнули специалисты.

Однодвигательный истребитель Су-75 (торговое название Checkmate) был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Известно, что самолёт будет собираться на авиазаводе имени Гагарина. На этом предприятии выпускают истребители Су-57 и Су-35С.