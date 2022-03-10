Канада наложила санкции на СВР и оборонный комплекс России

Власти Канады включили в новый санкционный список Минобороны РФ, Службу внешней разведки, Рособоронэкспорт и ещё 29 предприятий российского оборонного комплекса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства. Компаниям будет запрещено получать любую канадскую технику.
В частности, под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», холдинг «Вертолёты России», Казанский вертолётный завод, «Иркут», «Сухой», «Ростех-Азимут» и другие предприятия.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Санкции были приняты против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Романа Абрамовича, судьи Елены Морозовой (вынесла решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года) и начальника управления МВД РФ по городскому округу Химки Игоря Янчука.
Канада ранее запретила импорт нефтепродуктов РФ в рамках антироссийских санкций. Канадское правительство запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от людей в РФ.