Канада наложила санкции на СВР и оборонный комплекс России

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Власти Канады включили в новый санкционный список Минобороны РФ, Службу внешней разведки, Рособоронэкспорт и ещё 29 предприятий российского оборонного комплекса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства. Компаниям будет запрещено получать любую канадскую технику.

В частности, под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», холдинг «Вертолёты России», Казанский вертолётный завод, «Иркут», «Сухой», «Ростех-Азимут» и другие предприятия.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал введение ограничительных мер против пяти россиян и 32 военных организаций.

Санкции были приняты против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Романа Абрамовича, судьи Елены Морозовой (вынесла решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года) и начальника управления МВД РФ по городскому округу Химки Игоря Янчука.

Канада ранее запретила импорт нефтепродуктов РФ в рамках антироссийских санкций. Канадское правительство запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от людей в РФ.