Канада ввела санкции против Памфиловой и Усманова

Канада ввела санкции в отношении пяти россиян, в том числе председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадское правительство. Ранее власти страны заявляли, что в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине власти Канады ввели санкции против 10 физических лиц из России.

Под ограничения попал и бизнесмен Роман Абрамович, а также Елена Морозова — судья, вынесшая решение об аресте оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года, и Игорь Янчук — начальник Управления МВД Химок.

Кроме того, санкции были введены против Минобороны России, Службы внешней разведки, компании «Сухой» и корпорации «Иркут».

Ранее под санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и ещё пять человек. Как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, имена попавших под ограничения были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который в данный момент отбывает срок в российской тюрьме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.