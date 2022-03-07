Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова и Симоньян

Канадские власти вводят санкции ещё против 10 физических лиц из России в связи с проведением страной спецоперации на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он отметил, что имена попавших под ограничения были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который в данный момент отбывает срок в российской тюрьме.

Сегодня [7 марта] Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек. <...> В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского государства, — заявил Трюдо.

В понедельник на сайте правительства Канады разместили документ, в котором сообщается о внесённых в санкционный список физлицах из России. Под санкции попали : пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и ещё пять человек.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.