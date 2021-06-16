Калашников оценил значение Шушинской декларации

https://static.news.ru/photo/2c2b0850-cebc-11eb-bce4-96000091f725_660.jpg Леонид Калашников Фото: duma.gov.ru

Баку и Еревану нужно «договариваться, открывать экономики друг другу и границы». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в интервью YouTube-каналу «Sputnik Армения».

Он прокомментировал декларацию о сотрудничестве, которую в Шуше подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению Калашникова, этот документ пойдёт на пользу не только Азербайджану и Турции, но и соседям.

То, что они анонсировали это с точки зрения подключения разных сторон, прежде всего России, — это положительное заявление. Если Турция будет в этом помогать и участвовать экономически, помогая возродить экономические отношения между Азербайджаном, Арменией, Ираном и Турцией, они там ещё приплюсовали Грузию и Россию, я тоже буду это приветствовать, — отметил Калашников.

Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.