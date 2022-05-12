«Какого чёрта мы делаем?!»: американцы про выделение $40 млрд Украине Американцы возмутились выделением финансовой помощи Украине в размере $40 млрд

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Жители США выразили своё возмущение в социальных сетях из-за решения американских властей выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов. Они обвинили президента США в игнорировании положения американцев в пользу благополучия украинцев. Многие указали на бедствующее состояние многих семей из-за роста цен на топливо и продукты в стране.

Байден хочет отправить Украине дополнительно 40 миллиардов долларов, пока американцы тонут, — написал пользователь с ником Afro American Jay.

Некоторые с иронией пошутили, что Байден хочет сделать Америку «снова великой», обанкротив её сначала.

У нас в США проблема с детскими смесями, цены на топливо удвоились. Не беспокойтесь, Байден обвинит во всём республиканцев, — пожаловался другой пользователь с ником ForAmerica.

Большинство при этом обвинили руководство в Белом доме в том, что они уже не «знают, что делают».

Американский президент Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемией коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин.