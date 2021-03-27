Как в Суэце: фура с контейнером Evergreen заблокировала трассу в Китае

https://static.news.ru/photo/b99be1a0-8fb5-11eb-a3bd-96000091f725_660.jpg Фото: Weibo

Пока весь мир обсуждает ситуацию с контейнеровозом, севшим на мель в Суэцком канале, в Китае фура заблокировала одну из трасс. На это происшествие, вероятно, никто бы не обратил внимание, если бы не курьёзное совпадение: на борту корабля и на контейнере в прицепе фуры красуется логотип транспортной компании Evergreen.

Это название, к слову, привело к путанице в истории с контейнеровозом. Дело в том, что корабль называется Ever Given, но на его борту размещён логотип Evergreen — это название компании, зафрахтовавшей судно. Что же касается грузовика, то пользователи Сети поразились тому, насколько эта ситуация оказалась похожей на инцидент в Суэцком канале. Наглядно это показал в своём Twitter журналист Джеймс Мелвилл.

Evergreen in Suez...



and now...



Evergreen in China... pic.twitter.com/CQgn6eVmMj — James Melville (@JamesMelville) March 27, 2021

Фура столкнулась с другим автомобилем и практически полностью перекрыла дорогу — осталась свободной лишь одна полоса. Из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают СМИ, в схожем положении находится почти 300 кораблей в Суэцком канале, которые не могут продолжить навигацию из-за контейнеровоза. Но самое удивительное заключается в том, что и корабль, и грузовик отклонились от курса носом вправо и остановились под углом 45 градусов. Их положение выглядит полностью идентичным. Этот курьёз уже вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Совпадение? Не думаю, — пишут многие пользователи.

Более того, всплыли истории с другими авариями, в которых так или иначе фигурировала компания Evergreen. Эти два случая оказались далеко не первыми.

Guys, check this out, an article from August 2019 https://t.co/O0CIXQBXUG pic.twitter.com/OQNrW9LGJw — Karol Gotfryd, Ever Given to shitposting on TT (@GotfrydKarol) March 27, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что в скором времени начнётся разгрузка контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабия, соответствующее распоряжение дал президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.