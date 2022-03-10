Как американские биолаборатории получили дипломатическое прикрытие

Встревоженность заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которую она не пыталась даже скрыть, выступая в американском сенате, понять нетрудно. Действительно, если подробные материалы о деятельности 30 американских биолабораторий, функционировавших до последних дней на территории Украины, попадут в руки наших военных специалистов, возможен вселенский скандал. Нарушение международной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении — серьёзный удар по репутации нации, мнящей своё государство библейским «сияющим градом на холме», а себя в запале — носителями абсолютного добра.

Кстати, США, являющиеся одним из депозитариев этой конвенции и присоединившиеся к ней ещё в 1972 году, отказались принимать в 2001 году протокол к ней, который предусматривал действенный международный механизм контроля за соблюдением обязательства. Но, как говорится, от греха подальше, странные биолаборатории вынесены за американские пределы.

Весьма примечательно, что медиа США, которые сейчас буквально ловят каждую официальную информацию о ситуации на Украине, многозначительную реплику госпожи Нуланд дружно проигнорировали. Видимо, новый госдеповский «темник» предписал не акцентировать внимание на этой скользкой проблеме.

Может, используя машину для голосования, американцы и заблокируют в ООН все попытки провести широкое международное расследование деятельности таких лабораторий, но подобная позиция явно не прибавит симпатии к США в мире. А главное — янки окажутся в ситуации слабости на том самом поле, на котором постоянно пытались играть последние пару лет на фоне пандемии СОVID-19. Недаром оживились китайские дипломаты, которые уже насчитали в мире аж 330 подобных штатовских лабораторий.

Китай вообще остаётся главным бенефициаром складывающейся ситуации, а тут такая возможность взять психологический реванш. Ведь кто как не Соединённые Штаты пытались всеми средствами доказать (часто впадая в примитивный пиар) искусственное происхождение поразившего мир коронавируса, который якобы родился в стенах китайской военной лаборатории. И даже пытались взыскать с Поднебесной астрономическую компенсацию за все понесённые ковидные убытки. Теперь инициатива переходит к Китаю, который также будет с нетерпением ждать новых доказательств противоправной работы американских вирусологов.

Виктория Нуланд Sarahbeth Maney - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Впрочем, всё это явно вторично. Мы же помним странную кампанию по сбору у нас западными компаниями биоматериалов различных народов, населяющих нашу страну. Даже президенту пришлось вмешаться в ситуацию и высказать свою позицию.

Некоторые организации собирают биологический материал наших сограждан. Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках. <...> Мы являемся объектом пристального внимания, — отметил Владимир Путин.

Тогда выдвигалось немало версий по поводу этой практики, быстро, к слову, прекращённой после появления официальной реакции. Речь шла о возможной разработке генетического оружия, позволяющего, дескать, поражать токсинами и вирусами только определённые этнические группы или — ещё более фантастическая версия — о выявлении с помощью геномных исследований «спящих агентов», выдающих себя для конспирации за представителей других наций.

Но многое, что казалось абсолютной фантастикой ещё вчера, сегодня уже пугающая реальность. Во всяком случае вряд ли Пентагон содержал бы на свой бюджет 30 лабораторий на Украине исключительно ради победы над будущими эпидемиями. Между тем многие такие лаборатории расположились в помещениях ещё советских противочумных станций, в которых хранились «коллекции» опасных вирусов и токсинов. Американцы их по факту приватизировали и работали под охраной своих ЧВК. Более того, эти экспериментальные центры имели дипломатический статус. И когда тогдашний премьер Николай Азаров хотел получить доступ к их работам, то получил жёсткий отказ. После Майдана никто и не порывался заглянуть через плечо таинственным штатовским специалистам.

Так что, видимо, сейчас начинается игра наперегонки, кто быстрее спрячет описание проводившихся исследований или сможет их перехватить.