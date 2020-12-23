Экспорт тканей: как врача заподозрили в «продаже» биоданных россиян

На днях вступило в силу решение судьи Пресненского суда Москвы Марии Бубчиковой, избравшей в качестве меры пресечения домашний арест для заведующей патологоанатомическим отделением клинической больницы имени Боткина доктора медицинских наук Оксаны Паклиной, а также отправившей в СИЗО гендиректора петербургского ООО «Центральный национальный биобанк» (ЦНБ) Алексея Подлубного. Следствие полагает, что последний давал взятки учёному-медику, за которые она собирала для его компании человеческий биоматериал, который, в свою очередь, транспортировался в США. NEWS.ru выяснил подробности дела, а также является ли опасной утечка биоданных россиян за рубеж и насколько эта тема покрыта пеленой конспирологических теорий.

Что известно о фигурантах

Как следует из картотеки суда, меру пресечения Паклиной и Подлубному суд избрал 9 декабря. Они соответственно обвиняются по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ — в получении и даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Оксана Паклина указывала своим подчинённым собирать интересующие Алексея Подлубного биологические образцы живых и умерших людей для последующей отправки в Петербург без оформления необходимой документации. К примеру, ЦНБ и Боткинская больница не заключали договорные взаимоотношения. При этом патологоанатомическое отделение, возглавляемое Паклиной, ежегодно выполняет около 160 тысяч прижизненных биопсий и порядка 2000 аутопсий, а также принимает на исследования гистологический материал, пишет «Коммерсант».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовикам удалось узнать, что 7 декабря Подлубный прибыл на работу к Паклиной, передав ей $7,7 тысячи. В этот момент оба фигуранта были задержаны. Во время допроса задержанные признали вину, также следствие выяснило, что в сентябре 2019 года они совершили такую же сделку на аналогичную сумму. Разбором этой истории занимается 2-е управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и экономики управления СК по Москве.

Как сообщил NEWS.ru источник, знакомый с обстоятельствами дела, взятка для «участвующих в незаконной деятельности врачей» оказалась выше 1 млн рублей. По его словам, оперативная разработка фигурантов велась долго.

Оксана Паклина является автором около сотни научных работ, которые опубликованы в российских и зарубежных изданиях. Под её руководством защищены одна докторская и семь кандидатских диссертаций. Также она занимает должность главного научного сотрудника отделения патологической анатомии Института хирургии имени Вишневского.

Алексей Подлубный, как указано на его странице в Facebook, с 2013 года трудился начальником отдела инвестиционного планирования Радиевого института имени Хлопина, входящего в структуру Росатома. Через три года он перешёл в ООО «Центральный национальный биобанк», где, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), является гендиректором с момента основания компании 23 сентября 2016 года, а также соучредителем организации (15%).

Всего в ЦНБ трудятся девять человек. Согласно финансовой отчётности, 2019 год предприятие закончило с выручкой 14,6 млн и чистой прибылью 1,9 млн рублей. Основной вид деятельности организации — «научные исследования и разработки в области биотехнологии». На сайте компании указано, что она является «исследовательским биобанком, работающим в строгом соответствии с российским законодательством и международными стандартами, и создана как ключевой элемент инфраструктуры биомедицинских исследований в России, глубоко интегрированный в международную деятельность по улучшению здоровья человека и развитию персонализированной медицины».

Компания является членом Международного общества биологических и экологических репозитариев (ISBER), а также зарегистрированным поставщиком биообразцов.

ЦНБ и его партнёры

Алексей Подлубный/facebook.com

Кроме Алексея Подлубного учредителями ЦНБ выступают петербургское ООО «Сербалаб» (23,1%), Ольга Воронина (26%), Ольга Потапова (26%) и Елена Мозговая (10%). В сферу деятельности компании входят «диагностика наследственных заболеваний, выявление генетической предрасположенности и пренатальные генетические исследования», а также «научные работы с отечественными и зарубежными научными и прикладными институтами и университетами».

Также учредителями ООО «Сербалаб» числятся Михаил Асеев (он же выступает гендиректором предприятия) и Сергей Глотов. Про последнего в некоторых публикациях упоминается , что им может быть экс-депутат Госдумы, некогда близкий к партии «Патриоты России», а ныне учёный-юрист. Однако, скорее всего, это неверная информация и соучредителем компании, а также одним из бенефициаров ЦНБ выступает другой человек. По некоторым данным, им может быть отец братьев-петербуржцев Олега и Андрея Глотовых. На их сайте, посвящённом спортивной генетике, указано , что родители Глотовых — «ветеринары по образованию, всю жизнь занимались и продолжают заниматься преподаванием биологии детям». Также там написано, что во время учёбы на биолого-почвенном факультете СПбГУ Олег Сергеевич и Андрей Сергеевич Глотовы «заинтересовались генетикой предрасположенности и начали работать в лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта СЗО РАМН», где трудится Елена Мозговая. По данным ЕГРЮЛ, Олег Глотов является директором зарегистрированного в Петербурге ООО «Биомед», занимающегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Также он выступает учредителем этой компании наравне с братом Андреем и гендиректором «Сербалаба» Михаилом Асеевым.

Ольга Воронина также выступает единственным учредителем петербургского ООО «Арена», занимающегося оптовой торговлей медицинскими изделиями. Судя по ЕГРЮЛ, у предприятия несколько сайтов, один из которых рекламирует тренажёр «для сексуального совершенства» (компания является официальным дистрибьютором этого приспособления).

По данным источника NEWS.ru, Ольга Воронина и Ольга Потапова помимо российских предприятий имеют отношение к американской компании Cureline, которая также занимается сбором биоматериала на международном уровне. Базируется эта структура в биотехнологическом парке Южного Сан-Франциско в Калифорнии, занимая специализированное лабораторное здание с административными помещениями площадью более 550 квадратных метров.

На сайте Cureline говорится, что с 2003 года эта организация проводит научные исследования тканей человека, «наладила глобальное сотрудничество» и «внедрила протоколы для получения, обработки и анализа человеческих образцов по всему миру». Основным направлением деятельности компании является изучение злокачественных новообразований.

С каждым годом наша сеть закупок расширяется на новые терапевтические области и новые страны, и теперь мы ведём проекты в области неврологии, воспалений, метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, материнского здоровья и инфекционных заболеваний, — сказано на сайте Cureline.

Кандидат медицинских наук Ольга Потапова значится основателем, гендиректором и научным директором Cureline, о чём говорится на сайте организации. Ольга Воронина там же представлена как соучредитель и директор по международным стратегическим альянсам. Правда, отчество её указано Васильевна, а к ЦНБ и «Сербалабу» имеет отношение Воронина Ольга Викторовна.

Ещё один представитель американской компании, судя по всему, имеющий российские корни, — доктор медицинских наук Дмитрий Васильевич Беляев. Он значится исполнительным директором, курирующим деятельность Cureline в Европе.

Правовые пробелы

Оксана Паклина botkinmoscow.ru

Знакомый с обстоятельствами дела Алексея Подлубного и Оксаны Паклиной собеседник NEWS.ru утверждает, что у многих руководителей Cureline двойное гражданство.

Они действительно профессионалы своего дела. Потому что особенность работы с биобанками специфична. Они подбирают людей для сотрудничества, которые имеют учёную степень, как правило, докторов медицинских наук, имеют публикации в зарубежных изданиях, которые посещают зарубежные конференции. Это основные критерии, — отмечает источник NEWS.ru.

По его словам, собранные в России клинические случаи (биологический материал человека, исследовательская информация о заболевании) перевозились за рубеж крупными транспортными компаниями. А людей, которые занимались сбором биоматериала, консультировали медики из США.

Cureline поставляли одноразовую продукцию для сбора биоматериала, медицинское оборудование, которое закупалось за счёт средств зарубежной компании. Потому что если образец будет неправильно собран и упакован, он просто не доедет. Поэтому [в Cureline] приглашали профессоров, которые знают, как это грамотно делать. С ними и проще договариваться, чем с медсёстрами, которые просто соберут, а в итоге американцы это забракуют и в помойку выкинут, — добавляет источник.

Фигуранты дела, по его словам, занимались этим около трёх лет. Основным заказчиком являлись зарубежные биобанки. Поскольку Cureline «не может или не хочет работать на территории России официально, они создали подконтрольную организацию и через эти фирмы образовали сеть на территории РФ».

Вероятно, этих врачей использовали втёмную, они не понимали, что конечным бенефициаром материалов могут быть, например, правительственные организации США и Минобороны. В то же время они понимали, что переданный ими материал используется в открытых научных исследованиях, таких как, например, программа CPTAC, в рамках которой на протяжении нескольких лет собирается огромное количество образцов биоматериалов по всему миру. Эти работы ведутся под руководством NCI — Национального института онкологии США. Те, кто туда вносил биоматериалы, получают бесплатный доступ ко всем образцам и их генетической информации для публикаций, исследований и так далее, — комментирует собеседник NEWS.ru.

По его словам, даже если учёный просто предоставил биообразцы в рамках CPTAC, а научную публикацию пишет его коллега, этого человека «тоже автоматически включают в соавторство, и чем больше таких соавторств, тем больше признания».

Анонимный собеседник NEWS.ru не исключает, что российские биоматериалы могут выкупать крупные фармкомпании для разработок препаратов. По его словам, цена «одной единицы клинического случая» составляла около $150–400 и «как только набиралось какое-то количество образцов, их продавали на исследование».

Он подчеркнул, что в деятельности компаний, аналогичных ЦНБ, «есть много правовых пробелов», поэтому с одной стороны, «их работа законна, а с другой — незаконна, и они постоянно вынуждены лавировать, а по сути, находятся под ударом». Собеседник NEWS.ru не исключает, что правовые пробелы в деятельности компаний, работающих в области биобанкинга, «созданы целенаправленно, чтобы оказывать на них влияние».

Непонятно, почему они через Минздрав не действовали. Точно известно, что ЦНБ работал и в других регионах, и на официальной основе, но при этом сбор шёл медленно, с бюрократическими проволочками. Чтобы ускорить и мотивировать врачей, ЦНБ приплачивал им неофициально. Я предполагаю, что официально было бы больше преград. Возможно, там монополия есть, а возможно, с учётом послания президента, что это могут расценить чуть ли не как госизмену, — побаивались, — отмечает собеседник NEWS.ru.

Он отмечает, что Боткинская больница «не является исключением». А в ЦНБ же «просто зарабатывали деньги, являясь посредниками-перекупщиками, с каждой единицы получавшими свой процент». По его мнению, у данной деятельности «есть и обратная сторона».

Все [американские] биобанки сотрудничают со спецслужбами США. И доступ к этим биоматериалам имеют и американские военные, у которых есть свои прекрасно оборудованные научные лаборатории. У них уже свои цели, в том числе и биологическое оружие, которое может влиять на определённую расу или пол. В свою очередь эта ситуация, безусловно, создаёт угрозу безопасности РФ, — уверен источник.

Геополитика против науки?

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Скандал вокруг закупки Вашингтоном биоматериалов россиян поднялся в июле 2017 года. Тогда канал Russia Today распространил информацию о том, что учебное авиационное командование ВВС США разместило тендер на приобретение образцов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки граждан РФ европеоидной расы.

К съёмкам телеканал привлёк несколько экспертов, большинство из которых прокомментировали ситуацию вполне нейтрально. Например, профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США Константин Северинов отметил, что «чем больше вы знаете о генетическом разнообразии людей, тем больше у вас возможностей, в частности для того, чтобы лечить и диагностировать заболевания».

Генетическая подоплёка и причины того, насколько различия в генах отвечают за какие-то другие различия в людях, до сих пор непонятны и являются предметом активного изучения, — подчеркивал учёный.

Заведующий лабораторией Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселёв также признался, что сбор информации нужен для научных исследований. Такого же мнения придерживался и глава компании Genotek Валерий Ильинский.

В качестве противоположной версии телеканал привёл точку зрения бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина , по мнению которого, «США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда». Игорь Никулин известен различными суждениями в духе популярной у правоконсервативной публики теории заговоров. Например, недавно он сказал , что коронавирус SARS-CoV-2 — «рукотворный, а не природного происхождения», а также выражал уверенность , что якобы пандемией «нас готовят к матрице». Подобные суждения в России на официальном уровне опровергались (причём неоднократно , в том числе в СВР ), а Генпрокуратура признавала сообщения об искусственном происхождении вируса фейком.

В октябре 2017 года, через три месяца после репортажа Russia Today с комментарием Никулина, тему «сбора» биоматериала «по всей стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках РФ» на заседании СПЧ поднял президент Владимир Путин.

Вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы — такой объект очень большого интереса. <...> Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны, и с учётом ваших замечаний будем выстраивать эту работу, — сказал глава государства.

После этого официальный представитель Центра подготовки лётного состава ВВС США Бо Дауни заявил, что РНК и суставную жидкость российских граждан закупали для завершения исследования скелетно-мышечных травм. По мнению доктора биологических наук Михаила Гельфанда, «Путина кто-то сильно обманул », добавив, что версия о генетическом оружии — «это какая-то омерзительная ложь», поскольку «такого оружия не бывает».

Доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский, в свою очередь, говорил о необоснованности и антинаучности страхов относительно планов секретных лабораторий, «взламывающих» генетический код россиян, и использования полученных данных в деструктивных целях.

Генофонд популяций народа многолик — он как ковёр, сплетённый из множества нитей, соединяющих его с другими популяциями других народов. Поэтому нет такой «генетической метки» народа, которая была бы только у всех его представителей, а больше ни у кого бы нигде её не было, — комментировал учёный.

По мнению Балановского, собрать биоматериалы без информации о доноре теоретически можно, поскольку люди оставляют свою ДНК на всём, к чему прикасаются. Однако «это будет бессмысленно, ведь, как говорят специалисты по биобанкингу, „банк образцов без подробной информации о доноре — это мусорбанк“».

При этом биолог опасался, что после того как тема «сбора биоматериала» под определённым углом вышла в России на высший уровень, генетики могли столкнуться с различными препонами. В ноябре 2017 года Роскомнадзор отчитался о прекращении деятельности одной из компаний, занимавшейся обработкой «персональных биологических данных россиян».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.