Трамп призвал КНР выплатить всему миру компенсации из-за пандемии COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за пандемии коронавируса всему миру был нанесён ущерб на сумму $60 трлн. По его словам, китайские власти должны выплатить компенсации странам за возникновение COVID-19, но у них нет таких средств, сообщает телеканал Fox News.

Китаю придётся заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн, — заявил Трамп в интервью телеканалу.

По мнению бывшего президента, то, что КНР сделал с миром, ужасно и конца этому нет.

Ранее стало известно, что Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. Он выразил уверенность в том, что они существовали, но были намеренно скрыты от общественности. Экс-президент считает, что теперь уже поздно искать доказательства, потому что уликам наверняка «нанесён серьёзный ущерб».

Проживающий в США китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн рассказал американским спецслужбам о распространении коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Это произошло более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания.

При этом сам Цзиншэн утверждал, что впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухани в октябре 2019 года. Диссидент предупредил об этом американского политика, связанного с тогдашним президентом Дональдом Трампом, китайскую правозащитницу Димон Лю, а также её супруга, экс-агента ЦРУ Роберта Сюттингера.