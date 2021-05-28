Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19

https://static.news.ru/photo/7dcfebb2-b62c-11e9-941f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН

Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на данные высокопоставленного источника.

Ранее Белый дом распространил заявление, в котором не исключалась версия распространения нового коронавируса по причине аварии в научной лаборатории. По словам американского президента Джо Байдена, он допускает две версии появления вируса: при передаче от животного человеку и из лаборатории. Окончательные выводы разведка должна предоставить главе государства в течение 90 дней.

В свою очередь, сотрудники разведки Великобритании провели собственное расследование начала пандемии. По данным источника издания, в настоящее время британские разведчики помогают коллегам из США в попытке «установить правду о пандемии».

Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Ухани, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные, с которыми мы можем помочь, — заявил собеседник The Telegraph.

Великобритания придерживается версии, что вариант с утечкой коронавируса из уханьской лаборатории исключать нельзя.

Издание The Wall Street Journal 23 мая опубликовало материал со ссылкой на американскую разведку, в котором сообщалось, что не менее трёх китайских учёных из Уханьского института вирусологии КНР тяжело заболели в ноябре 2019 года и это может якобы говорить в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса.