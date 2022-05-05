Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. Там также размещены контактные номера для тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев.

На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда, — написал Кадыров.

По его словам, в аэропорту добровольцев проводили и проинструктировали председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Голос за кадром на видео рассказывает, что поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни. В день отправки бойцам перечисляется либо выдаётся на руки 300 тысяч рублей, также ежедневно им на счёт перечисляется по $53.

Ранее глава Чечни заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. По его словам, это позволит прекратить беспорядки, а также пресечь продажу местным жителям оружия, поступающего из-за рубежа. Такое положение дел Кадыров назвал мировым хаосом и «беспределом», с которым следует покончить, а затем «установить повсеместно свою власть», которая будет служить людям. Он также добавил, что военнослужащие России ДНР и ЛНР показывают на Украине хорошие результаты.