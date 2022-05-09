Кадыров поблагодарил Байдена за снабжение отрядов оружием

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры из взятого накануне российскими войсками города Попасная в ЛНР. Кадыров отметил, что в городе осталось много американского вооружения, которое было брошено отступающей украинской армией. Глава Чечни «поблагодарил» президента США Джо Байдена за «обеспечение дополнительным питанием и вооружением».

Оружие, пулемёты, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении. Таким образом, хвалёная помощь украинской армии в итоге идёт на пользу нам. Я благодарю господина Байдена за его твёрдую позицию в вопросе дооснащения бандеровских сил, — написал Кадыров.

8 мая Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью перешёл под контроль ВС РФ. Он отметил, что теперь жители ещё одного города Донбасса могут перейти к мирной жизни.

7 мая Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль посёлок городского типа Нижнее. Он также заявил, что город Попасная на 80% контролируют Вооружённые силы России. По словам Кадырова, город заблокирован российскими войсками и «находится в кольце».