Кадыров рассказал об освобождении Катериновки

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении еще одного населённого пункта на Украине. Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с союзными войсками вытеснили украинских националистов из села Катериновка, написал он в своём Telegram-канале. Кадыров отметил, что победа над националистами уже близка.

В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть. Мы нисколько не сомневаемся, что ребята сдержат свое слово. Победа уже близка! — сказано в сообщении.

Кадыров также отметил, что день за днем российские спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса.

Глава Чечни ранее опубликовал скриншот из Twitter-аккаунта британского журналиста, в котором тот приводит свою переписку с наемником из США, участвующим в боевых действиях на Украине. Глава Чечни написал в своем Telegram-канале, что американец, сам того не ведая, подтвердил сообщения о присутствии бойцов британской службы спецназа SAS в зоне боевых действий.