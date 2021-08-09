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Кабмин Великобритании обратится к армии из-за нехватки еды в супермаркетах

17:49, 08 августа 2021
Кабмин Великобритании обратится к армии из-за нехватки еды в супермаркетах Фото: byzantiumbooks/flickr.com
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Правительство Великобритании обратится за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что кабмин попросит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и лекарств в магазины. Соответствующий запрос в вооружённые силы будет сделан в ближайшее время.

Ранее британские супермаркеты и представители оптовой торговли заявили о невозможности обеспечения стабильных поставок продовольствия. Срыв с поставками произошёл по причине ухода сотен тысяч рабочих на вынужденную самоизоляцию по требованию специального приложения, которое отслеживает контакты с заражёнными. 

Из-за того, что произошло колоссальное сокращение штата, транспортные компании не могут вовремя совершить необходимые поставки в супермаркеты по всей стране. Торговые сети отмечают, что покупатели могут столкнуться с проблемой выбора некоторых позиций товаров.

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