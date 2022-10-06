«Известия»: Россия и США продвинулись в переговорах по инспекциям СНВ-3

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что сейчас готовится очная встреча представителей обеих стран, Россия привержена в полной мере соблюдать все положения договора. Вопрос о возобновлении инспекций, предусмотренных договором СНВ-3, рассматривается «по соответствующим каналам», в частности, обсуждается, как стороны могут вернуться к полноценному осуществлению договора в части его контрольного механизма.

Речь идет, прежде всего, о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очередной очной сессии. — приводит издание слова собеседника в МИД.

В рамках комиссии происходит дистанционное обсуждение организационных и технических проблем, которые необходимо решать, отметили в ведомстве. Часть проблем удалось решить, по ряду других — значительно продвинуться, но ряд существенных сложностей все еще остается.

К таким сложностям относятся ситуация с пандемией коронавируса и связанные с ней вопросы, которые требуют окончательного урегулирования. Также это санкции США, которые мешают российским пилотам получать визы и проводить инспекции.

Россия 8 августа уведомила США о приостановке проверок в рамках СНВ-3. А 29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия изучает возможность очной встречи представителей России и США по договору о сокращении СНВ-3.

На сегодня это единственный фактор в сфере контроля над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Он истекает в феврале 2026 года. В последний раз представители стран встречались очно в январе 2022 года для обсуждения стратегической безопасности.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия призывает США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам, чтобы как можно скорее возобновить инспекции в рамках двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( (ДСНВ, СНВ-3).