Посол Антонов призвал США общаться по дипканалам ради возобновления ДСНВ Посол Антонов: необходимо продолжить взаимодействие РФ и США по дипломатическим каналам

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Анатолий Антонов

Россия призывает США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам, чтобы как можно скорее возобновить инспекции в рамках двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в Telegram-канале диппредставительства.

Призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе, — подчеркнул Антонов.

Комментируя высказывание представителей администрации Вашингтона об увязке переговоров по новому соглашению по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности в рамках договора, Антонов подчеркнул, что подобную постановку вопроса считает неправомерной, поскольку американская сторона «в искаженном свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями».

По утверждению дипломата, в основе проблем возобновления инспекций по ДСНВ лежит антироссийская санкционная политика США, которая «де-факто блокирует» проведение Россией проверок на американской территории. Речь идет о закрытии воздушного пространства Европы для российских самолетов и препятствовании в выдаче виз членам российских инспекционных групп. Также до сих пор не урегулированы противоречия по мерам предосторожности в условиях пандемии COVID-19.

В настоящее время между Россией и США действует Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), он истекает в 2026 году. Ранее РФ и Штаты начали согласование параметров нового договора об ограничении ядерных вооружений, но оно было прервано после начала спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявил, что возобновление диалога с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) должно проходить без каких-либо одолжений. По его словам, работа в этом направлении ведется, но результатов пока нет.