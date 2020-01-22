https://static.news.ru/photo/9cf7e78a-3d07-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: iaec.gov.il

Израильский самолёт-невидимка F-35 случайно раскрыл своё местоположение над засекреченным ядерным реактором. На юге Израиля находится Центр ядерных исследований имени Шимона Переса, также называемый реактором Димона. Гражданским лицам вход туда запрещён, а самолёты, пролетающие над реактором без спецразрешения, без предупреждения сбивают израильские силы обороны.

Истребитель израильских ВВС F-35I «Адир», пролетавший над Димоной, обнаружил себя, когда включил общедоступный сигнал транспондера, отражающийся на гражданских радарах, — сообщает Almasdarnews.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта, в ретрансляторе самолёта была обнаружена неисправность, поэтому пилоту пришлось активировать систему обнаружения самолёта, чтобы другой самолёт мог его распознать. Эксперты назвали этот инцидент исключительным, поскольку истребители ВВС Израиля никогда не используют незашифрованные средства передачи.

An #IAF F-35I "Adir" revealed around noon its location on @flightradar24 over the Dimona Nuclear Reactor squawking 7600 (Communication Failure). Publication authorized by the Military Censor. Via @ItayBlumental and @Ynetalerts pic.twitter.com/r3URAH0QmG https://t.co/R6fSfvDjXV — Observer IL (@Obs_IL) January 20, 2020

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о полётах американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана. Их обнаружили российские системы ПВО. В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Отмечается, что радиус сканирования российской радиолокационной станции загоризонтного обнаружения охватывает только западные границы Ирана. Соответственно, инцидент произошёл именно там.