Инцидент произошёл во время тренировочного полёта, в ретрансляторе самолёта была обнаружена неисправность, поэтому пилоту пришлось активировать систему обнаружения самолёта, чтобы другой самолёт мог его распознать. Эксперты назвали этот инцидент исключительным, поскольку истребители ВВС Израиля никогда не используют незашифрованные средства передачи.

An #IAF F-35I "Adir" revealed around noon its location on @flightradar24 over the Dimona Nuclear Reactor squawking 7600 (Communication Failure). Publication authorized by the Military Censor. Via @ItayBlumental and @Ynetalerts pic.twitter.com/r3URAH0QmG https://t.co/R6fSfvDjXV