Израильский дипломат: Путин нанес Западу удар по самому больному месту Израильский дипломат Кедми: Путин нанес Западу удар по самому больному месту

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин нанес Западу удар по самому больному месту во время послания Федеральному собранию, когда заявил о выходе страны из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на израильского дипломата Якова Кедми. Он заявил, что США и Евросоюз не ожидали таких действий со стороны российского лидера. Эксперт уверен, что западные страны боятся стратегической мощи России, поэтому избегают прямого столкновения с ней.

Судя по реакции, они этого не ожидали. Опять он их удивил, опять они не поняли. Самое интересное — удар был по их самому чувствительному месту. То, чего они всегда боятся — стратегической мощи России. Поэтому они боятся военного столкновения с РФ, — заявил Кедми.

Дипломат подчеркнул, что безопасность России измеряется именно в ее стратегическом вооружении, а Москва добилась в этом направлении небывалого успеха. Эксперт уточнил, что доля современного ядерного оружия на вооружении российской армии превысила 91%, тогда как американские ракеты находятся на вооружении по 20-30 лет. Он добавил, что в конвенциональном оружии ситуация для Запада также складывается не лучшим образом.

Может, часть упреков к российской армии справедлива, но на Западе положение в десять раз хуже во всех вооружениях, начиная с танков и заканчивая ядерным оружием, — считает Кедми.

Госдума на заседании 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ внес в нижнюю палату парламента президент страны Владимир Путин, решение о возобновлении участия России в соглашении, согласно законопроекту, примет также он.