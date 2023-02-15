Израильские хакеры признались, что вмешивались в выборы по всему миру Бывший израильский спецназовец создал вмешивавшуюся в выборы в 30 странах мира хакерскую группировку

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хакеры из Израиля, известные, как «Команда Хорхе», вмешивалась в политические процессы по всему миру по заказу партий и частных компаний, говорится в совместном расследовании The Maker, Haaretz, Le Monde и Der Spiegel. По данным журналистов, израильские хакеры под руководством бывшего оперативника израильских спецслужб Таль Ханана, вмешались в более чем 30 выборов по всему миру, включая президентские кампании.

Репортеры обратились к «Команде Хорхе» под видом потенциальных клиентов. Ханан рассказал им, что его группа оказывает услуги спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые хотят тайно манипулировать общественным мнением. Для этого у группы есть «огромная армия из тысяч поддельных аккаунтов в социальных сетях».

Сейчас мы участвуем в одних выборах в Африке… У нас есть команда в Греции и команда в Эмиратах… Мы провели 33 президентские кампании, 27 из которых были успешными, – рассказал Ханан.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России, в том числе самого бизнесмена, вмешаться в выборы в Конгресс США. В группе «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте» опубликован комментарий предпринимателя, в котором он заявил, что «мы вмешивались и будем вмешиваться. <...>, точно, хирургически, по-своему, <...> и удалять сразу обе почки и печень».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на эти слова Пригожина. По словам представительницы американской администрации, в заявлении россиянина нет «ничего нового». Она также призвала соотечественников верить в избирательную систему страны.