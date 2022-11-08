Белый дом ответил на слова Пригожина о вмешательстве в выборы в США Белый дом: слова Пригожина о вмешательстве в выборы в США не принесли ничего нового

Фото: Социальные сети

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на слова российского бизнесмена Евгения Пригожина о «попытках интервенции» со стороны России в выборы в США. По словам представительницы американской адмнистрации, в заявлении россиянина нет «ничего нового». Она также призвала соотечетсвенников верить в избирательную систему страны.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России, в том числе самого бизнесмена, вмешаться в выборы в Конгресс США. В группе «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте» опубликован комментарий предпринимателя, в котором он заявил, что «мы вмешивались и будем вмешиваться. <...>, точно, хирургически, по-своему, <...> и удалять сразу обе почки и печень».

Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного, — сказала Жан-Пьер, чьи слова приводит РИА Новости.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Graphika сообщило, что связанные с РФ пользователи социальных сетей якобы пытаются влиять на исход выборов в Конгресс США, они продвигают расистскую и подстрекательскую риторику с целью подрыва поддержки кондидатов от Демократической партии.

Людям следует быть уверенными в избирательной системе, как мы уже говорили много раз до этого времени. Им следуют чувствовать себя в безопасности в процессе выборов, — отметила Жан-Пьер.

Она также добавила, что США видят попытки России «подрывать демократию и сеять разобщенность» в обществе.

Ранее компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить доступ к YouTube на территории РФ. В пресс-службе компании отметили, что видеохостинг используется для распространения фейков о Вооруженных силах РФ, а также органов государственной власти и управления.