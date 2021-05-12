Израиль сообщил о поражении 600 военных целей в Газе

https://static.news.ru/photo/839fcefa-b3b3-11eb-b051-96000091f725_660.jpg Фото: Rizek Abdeljawad/Global Look Press

В течение нескольких дней армия Израиля поразила 600 военных целей на территории сектора Газа в ответ на выпуск по стране более 1,6 тысячи ракет со стороны приморского палестинского анклава. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, пишет ТАСС.

По его словам, с начала эскалации конфликта страна в результате ракетных обстрелов потеряла одного военного и шесть гражданских лиц. Израиль же в ходе операций ликвидировал примерно 30 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая несколько высокопоставленных руководителей.

Как рассказал Конрикус, Тель-Авив продолжает наносить удары по сектору Газа и террористическим объектам на территории анклава, намереваясь и далее действовать по необходимости.

ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий, — подчеркнул официальный представитель Армии обороны.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

Ранее стало известно, что вечером 12 мая военные нанесли удары по зданию Минфина и офису Исламского национального банка в городе Газа. Ведомство уничтожили двумя ракетами с беспилотников. Есть ли погибшие или пострадавшие — неизвестно.