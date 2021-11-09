Израиль развернул систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев

Израильская армия развернула систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев в городе Хеврон. Военные приняли подобные меры, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих. Об этом сообщает The Washington Post.
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Более того, в Хевроне установлены камеры с системой распознавания лиц. Это помогает солдатам идентифицировать палестинцев на контрольно-пропускных пунктах ещё до того, как они предъявят документы. Исполнительный директор правозащитной группы Breaking the Silence Авнер Гварьяху считает, что эту систему необходимо запретить, так как данная технология представляет «инструмент угнетения и подчинения палестинского народа».
Ранее стало известно, что израильские истребители сопровождали бомбардировщик США в небе страны. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, полёт проиллюстрировал «продолжающееся стратегическое сотрудничество» сил обороны Израиля и армии США в регионе.