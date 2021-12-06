Израиль нанёс авиаудар по сирийской провинции Латакия со стороны Средиземного моря. Целью ракет стали объекты в районе торгового порта, пишет агентство SANA. В результате атаки загорелись несколько контейнеров. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Инцидент произошёл в 01:23 ночи по местному времени.

Пожарным удалось потушить пожары, возникшие на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии, — сказал губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал.

В конце октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии. В результате двое сирийских военнослужащих были ранены. В налёте приняли участие четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, которые нанесли удар со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии. В ответ дежурные силы ПВО уничтожили две израильские ракеты с помощью зенитно-ракетного комплекса БУК М2Э.

Ранее авиационный удар по Сирии нанесли США. Как сообщалось, во время атаки, направленной против главаря группировки «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. У мальчика — тяжёлая травма головы. Все пострадавшие — члены одной семьи.