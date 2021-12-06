В Сирии при авиаударе США против «Аль-Каиды» пострадали мирные жителиAP: в Сирии при авиаударе США против «Аль-Каиды» пострадали мирные жители
В результате авиационного удара США против главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, все шестеро пострадавших — члены одной семьи. По словам главы семьи Ахмада Касима, взрыв
Из всех членов семьи только один десятилетний сын Касима получил тяжёлую рану головы. Сейчас мальчик в реанимации.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования США (CENTCOM)
Как пояснили в CENTCOM, удар был нанесён с помощью беспилотника MQ-19. Военные ведут расследование на предмет жертв среди гражданского населения.