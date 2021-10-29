Израиль нанёс ракетный удар по объектам ПВО Сирии

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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии. В результате двое сирийских веоннослужащих были ранены. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 километров западнее и 12 километров северо-западнее Дамаска, — сообщил российский военный, чьи слова приводит РИА Новости.

В результате обстрела объектам инфраструктуры был нанесён небольшой ущерб, ранения получили двое сирийских военных.

В свою очередь дежурные силы ПВО Сирии уничтожили две ракеты Израиля. Для этого был применён зенитно-ракетный комплекс БУК М2Э.

Ранее стало известно, что израильские истребители сопровождали бомбардировщик США в небе страны. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, полёт проиллюстрировал «продолжающееся стратегическое сотрудничество» сил обороны Израиля и армии США в регионе.