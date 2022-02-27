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Итоги первых дней операции России на Украине
Мир

Итоги первых дней операции России на Украине

10:45, 25 февраля 2022
Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
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В четверг ранним утром Россия начала спецоперацию на территории Украины с целью обеспечения безопасности признанных накануне ЛНР и ДНР, а также чтобы понизить военный потенциал страны, которую активно накачивали западным вооружением на протяжении последних нескольких месяцев.

NEWS.ru показывает итоги первых дней этой военной кампании.

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