Итоги первых дней операции России на Украине

Новый 2022 год встретили во всём мире с надеждой на прекращение пандемии и возврат к нормальной жизни с театрами, кино и ночными клубами без масок и постоянной угрозы оказаться на ИВЛ. NEWS.ru решил напомнить, как год Тигра встречали в крупнейших городах мира.