Итоги первых дней операции России на Украине

В четверг ранним утром Россия начала спецоперацию на территории Украины с целью обеспечения безопасности признанных накануне ЛНР и ДНР, а также чтобы понизить военный потенциал страны, которую активно накачивали западным вооружением на протяжении последних нескольких месяцев.
NEWS.ru показывает итоги первых дней этой военной кампании.
Украина, Киев
Соцсети
В Киеве загорелся двухэтажный дом, на который упали обломки самолёта
Соцсети
В Киеве загорелся двухэтажный дом, на который упали обломки самолёта
Соцсети
Военные объекты в Ивано-Франковске и Ровно на Западной Украине подверглись массированному обстрелу и были разрушены
Соцсети
Военные объекты в Ивано-Франковске и Ровно на Западной Украине подверглись массированному обстрелу и были разрушены
Соцсети
Украина. Донецкая область. Радиолокационная станция, повреждённая в результате ракетных ударов на украинском военном объекте под Мариуполем
AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Военные объекты в Ивано-Франковске и Ровно на Западной Украине подверглись массированному обстрелу и были разрушены
Соцсети
Украинские ВСУ взорвали мост на пути к Киеву
Соцсети
Соцсети
Дарницкий район города Киева
Соцсети
Дарницкий район города Киева
Соцсети
Дарницкий район города Киева
Соцсети
Ночь в Киеве
Соцсети
Ночь в Киеве
Соцсети
Станция метро "Ботанический сад" в Харькове
Соцсети
Станция метро "Ботанический сад" в Харькове
Соцсети
Украина. Донецкая область. Украинские военные автомобили на базе ПВО под Мариуполем, повреждённой в результате ракетных ударов
AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Украина. Киев. Многоэтажный жилой дом, пострадавший во время военной операции РФ
AP Photo/Emilio Morenatti/ТАСС
Киев. Жители города на станции метро, используемой в качестве бомбоубежища
EPA/MIKHAIL PALINCHAK/ТАСС
Украина. Мариуполь. Очередь к банкоматам на одной из улиц города. 24 февраля 2022 года
AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Киев в день объявления военной операции РФ на Украине
Zuma\TASS
Мариуполь в день объявления военной операции РФ на Украине
AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Киев. Жители города на станции метро, используемой в качестве бомбоубежища. 24 февраля 2022 года
AP Photo/Emilio Morenatti/ТАСС
Мариуполь в день объявления военной операции РФ на Украине
Sergei Grits/AP/TASS
Киев. Жители города на автовокзале. 24 февраля 2022 года
AP Photo/Emilio Morenatti/ТАСС