Италия дополнительно предоставит НАТО 1,4 тысячи военнослужащих

Италия предоставит в распоряжение НАТО дополнительно 1,4 тысячи военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги. Отмечается, что ещё две тысячи имеется в резерве.

Мы готовы предоставить НАТО около 1,4 тысячи военнослужащих, ВМС и ВВС и еще 2 тысячи дополнительно. Эти силы будут заняты в зонах ответственности НАТО, — сказал Драги.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. По его словам, украинский лидер укрылся в какой-то части Киева.

До этого Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции. В своём Twitter он написал о необходимости «посадить Россию за стол переговоров». По его мнению, сейчас Украину оставили в одиночестве. Зеленский также обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оказании военной помощи Украине и санкциях против России.