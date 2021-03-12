Истощились: украинский дипломат оценил санкции Запада против РФ

https://static.news.ru/photo/2e907972-8399-11eb-aa2c-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что возможности западных стран давить на Россию санкциями почти иссякли.

В дальнейшем вряд ли мы сможем — и Западный мир, и Украина — найти какие-то инструменты, которые смогут только за счёт давления, за счёт силы принудить Россию к миру, — отметил дипломат в эфире телеканала «Апостроф».

Чалый считает, что Москва может изменить позицию по урегулированию в Донбассе, лишь когда конфликт там урегулируется. Однако при этом ей необходимо предложить некий «новый концептуальный подход», связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины.

Только тогда Киев получит возможность «адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины», подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет. Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.