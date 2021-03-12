Истощились: украинский дипломат оценил санкции Запада против РФ

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что возможности западных стран давить на Россию санкциями почти иссякли.
В дальнейшем вряд ли мы сможем — и Западный мир, и Украина — найти какие-то инструменты, которые смогут только за счёт давления, за счёт силы принудить Россию к миру, — отметил дипломат в эфире телеканала «Апостроф».
Чалый считает, что Москва может изменить позицию по урегулированию в Донбассе, лишь когда конфликт там урегулируется. Однако при этом ей необходимо предложить некий «новый концептуальный подход», связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины.
Только тогда Киев получит возможность «адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины», подчеркнул дипломат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет. Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram