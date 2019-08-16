Читатели издания El Confidencial осудили действия своих военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 с самолётом министра обороны РФ Сергея Шойгу. Инцидент случился над Балтикой 14 августа.
В комментариях испанцы выразили недоумение относительно целей Мадрида у границ России. Испанский истребитель базируется в Литве, являясь частью воздушной полиции НАТО, сообщает газета «
Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг, — написал Framontano.
Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании, — считает Estado_De_Derecho.
Ранее News.ru сообщал, что НАТО прокомментировала инцидент с самолётом Шойгу над Балтикой. По словам пресс-службы Альянса, в НАТО не знали, кто находится на борту самолёта, в котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу.