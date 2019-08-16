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Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Дипломат отметил, что американский лидер не будет принимать во внимание интересы Европы.

Необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину. Об этом Ведрин заявил в интервью газете Figaro. По словам дипломата, Франция и Россия могут...