Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/f632ed36-9dff-11eb-9d31-96000091f725_660.jpg Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

Исландия готова поддержать стремление снизить напряжённость в мире, однако Рейкьявик не получал предложений встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявили в МИД Исландии.

Ранее Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Главы государств, по мысли американского лидера, должны обсудить в ходе встречи полный спектр вопросов двусторонних отношений.

К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряжённости и улучшение перспектив мира и безопасности, — цитирует РИА Новости заявление МИД страны.

Научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов ранее заявил, что столица Исландии может быть выбрана по аналогии с исторической встречей там Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в 1986 году. Переговоры лидеров двух стран стали тогда ключевыми в вопросе сокращения стратегического вооружения и окончания холодной войны.

Как сообщал NEWS.ru, предложение президента США Джо Байдена встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным вызвало укрепление российской валюты. Доллар потерял больше 1%.