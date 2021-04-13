Политолог назвал наиболее вероятное место встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/12f7dd22-9cf8-11eb-b0db-96000091f725_660.jpg Джо Байден, Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в Рейкьявике. Научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов считает, что столица Исландии может быть выбрана по аналогии с исторической встречей там Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в 1986 году. Переговоры лидеров двух стран стали тогда ключевыми в вопросе сокращения стратегического вооружения и окончания холодной войны.

Я не исключаю, что встреча может состояться в Вене, но вполне вероятно проведение такой встречи в Рейкьявике, в Исландии. Это позволило бы увидеть какие-то параллели со встречей Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике, которая стала поворотом в первой холодной войне от обострения напряжённости к разрядке. Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачёв и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей, — пояснил РИА Новости Рогов.

Наименее вероятным местом переговоров Путина и Байдена академик назвал столицу Финляндии. По его словам, встреча в Хельсинки «была бы подставой» для Байдена, так как он оказался бы объектом насмешек и жёсткой критики, как в своё время стал экс-президент США Дональд Трамп.

Не надо строить иллюзий, никакого прорыва в российско-американских отношениях не предвидится, они будут оставаться очень сложными, но состоявшийся разговор двух президентов показывает, что можно стабилизировать эти отношения, не допустить их дальнейшего ухудшения и достичь договорённостей по ряду вопросов с ослаблением военной напряжённости, — добавил Рогов.

Как писал NEWS.ru, новость о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена является глобальной по своим масштабам, значимости и перспективам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, преуменьшать проблемы в отношениях между странами было бы неправильно, но при наличии форматов для их обсуждения, для сближения позиций или лучшего понимания намерений друг друга, что уже не мало. Косачев отметил, что сегодняшний диалог двух лидеров отличается от предыдущего взаимной готовностью к обсуждению накопившихся противоречий.

Ранее стало известно, что Джо Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.