https://static.news.ru/photo/0b29bae0-7083-11ea-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Ирландия ужесточает карантинные меры, вводя новые ограничения. Теперь жители должны после полуночи оставаться дома и не отходить от него дальше, чем на два километра.

Исключительными могут стать семейные ситуации или поход за продуктами и к врачу. Общественным транспортом могут пользоваться только те, чья работа крайне необходима и они не могут выполнять её из дома, сообщает РИА Новости.

Такой режим продлится в стране как минимум до 12 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса.