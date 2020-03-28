Ирландия ужесточает карантинные меры, вводя новые ограничения. Теперь жители должны после полуночи оставаться дома и не отходить от него дальше, чем на два километра.
Исключительными могут стать семейные ситуации или поход за продуктами и к врачу. Общественным транспортом могут пользоваться только те, чья работа крайне необходима и они не могут выполнять её из дома,
Такой режим продлится в стране как минимум до 12 апреля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса.
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