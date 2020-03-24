https://static.news.ru/photo/c4b560e0-6dcc-11ea-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса.

Все страны ЕС, кроме Ирландии, а также все страны Шенгенской зоны имплементировали ограничения касательно не самых необходимых поездок в Евросоюз из-за коронавируса, — цитирует РИА Новости представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Ранее NEWS.ru писал, что главы европейских государств поддержали 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз. Эта мера позволит сократить распространение коронавируса в Европе. Запрет будет действовать с небольшими исключениями.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.