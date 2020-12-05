Иран в нарушение американских санкций отправил флот танкеров в Венесуэлу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Иран, вопреки санкциям США, направил самый большой на данный момент флот из 10 танкеров в Венесуэлу, чтобы помочь латиноамериканской стране справиться с острой нехваткой топлива.

Об этом сообщает Bloomberg. В октябре топливо в Венесуэлу доставили три иранских танкера, однако эти запасы уже почти исчерпались. Как стало известно источникам агентства, некоторые из танкеров после разгрузки могут принять партию сырой нефти.

Тегеран и Каракас также обсуждают возможность предоставления помощи Венесуэле в ремонте нефтеперерабатывающего завода в Кардоне. Китайские компании в 2018 году могли оказать аналогичную услугу Боливарианской Республике, однако потеряли интерес после близкого знакомства с объектом, уверяют источники.

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в 2019 году. Власти Соединённых Штатов пояснили, что ограничительные меры направлены на то, чтобы президент страны Николас Мадуро и его сторонники не могли «присваивать себе активы народа Венесуэлы».

Вашингтон также накладывал санкции на суда, ввозившие топливо в латиноамериканскую страну или вывозившие сырую нефть из неё. В апреле 2019 года США наложили ограничения на 34 танкера, которые PDVSA использовала для экспорта нефти, затем под санкции попадали танкеры под флагами третьих стран.

Ранее Мадуро заявил, что оставит пост президента Венесуэлы, если на предстоящих парламентских выборах победит оппозиция, передавал NEWS.ru.