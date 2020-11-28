Иран ускорит рассмотрение проекта о ядерной деятельности

https://static.news.ru/photo/47a16a44-3226-11eb-94e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Депутаты парламента Ирана приняли решение ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности в стране. Заседание прошло в свете убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло 27 ноября.

Как сообщило агентство ICANA, ранее парламентарии приняли решение о рассмотрении законопроекта под названием «Стратегическая мера по отмене санкций», а 29 ноября они присвоили ему статус двойной важности.

Законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Кроме того, планируется задействовать центрифуги для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установить центрифуги IR-6 в Фордо. При этом, ядерная сделка предполагает использование центрифуг только первого поколения IR-1.

Также иранские парламентарии поддержали проект по восстановлению реактора в Араке в том виде, в каком он был до сделки, и строительство ещё одного реактора. Одна из частей законопроекта обязывает власти отказаться от добровольного соблюдения Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Как писал NEWS.ru, гибель одного из руководителей иранской ядерной программы Ирана вряд ли остановит какие-либо разработки в ядерной сфере. В то же время это громкое убийство может подтолкнуть к заключению новой сделки Запада с Тегераном, считает обозреватель The Washington Post Макс Бут. Он напомнил, что в начале 2020 года в Иране уже был устранён важный государственный деятель — в январе в результате удара ВВС США был убит командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. При этом, по словам Бута, «смерть Сулеймани попала в заголовки газет, но мало что изменила», и сейчас история может повториться: дальше риторики о возмездии за убийство учёного дело не пойдёт.

В 2010–2012 годах в Иране были прецеденты, связанные с убийствами учёных, занимавшихся ядерными разработками, и это в совокупности с санкциями и международным давлением стало стимулом для заключения сделки СВПД между Тегераном и администрацией президента США Барака Обамы в 2015 году.