Фото: Xinhua/Global Look Press

Иранские власти окончательно решили прекратить задерживать британский танкер Stena Impero, заявил официальный представитель МИДа страны Аббас Мусави.

По его словам, дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде до сих пор открыто.

Ранее News.ru писал, что танкер всё ещё находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его. По словам главы компании Эрика Хонелла, судно меняло своё местоположение, чтобы пополнить запасы пресной воды.

Судно было задержано в июле в Ормузском проливе. Оно принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шло под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинули страну.

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