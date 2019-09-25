https://static.news.ru/photo/902108f8-df82-11e9-9211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Иранские власти окончательно решили прекратить задерживать британский танкер Stena Impero, заявил официальный представитель МИДа страны Аббас Мусави.

По его словам, дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде до сих пор открыто.

با پیگیری وزارت خارجه و همکاری ارزنده قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی امروز مراحل رفع توقیف کشتی استنا ایمپرو نهایی شد اما پرونده رسیدگی به برخی تخلفات آن و خسارات وارده به محیط زیست همچنان باز است. مالک و کاپیتان کشتی در این زمینه تعهد کتبی به پذیرش رای دادگاه داده اند. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 25 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что танкер всё ещё находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его. По словам главы компании Эрика Хонелла, судно меняло своё местоположение, чтобы пополнить запасы пресной воды.

Судно было задержано в июле в Ормузском проливе. Оно принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шло под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинули страну.