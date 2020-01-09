https://static.news.ru/photo/23ad75b0-32fe-11ea-8af9-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Президент Ирана Хасан Рухани заверил главу Украины Владимира Зеленского, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы. Лидеры стран провели телефонные переговоры.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Хасан Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным, — говорится в заявлении офиса украинского президента по итогу переговоров.

Следовавший из Тегерана в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности, как писал NEWS.ru были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя. При этом организация гражданской авиации Ирана ранее говорила, что бортовые самописцы самолёта не передадут производителю для исследований.