Иран готов вовлечь Россию в свои трения с Азербайджаном

В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна, который впервые посещает столицу в новом статусе. Несмотря на обширную повестку дня, наибольшую интригу в переговорах представляет тема обострения на Южном Кавказе. Иранская сторона за последнее время успела взбудоражить соседей военными манёврами на границе с Азербайджаном. В своём очевидном недовольстве постконфликтной ситуацией в регионе Тегеран стремится найти понимание у Москвы, апеллируя к тому, что союз Турции, Азербайджана и Израиля угрожает в том числе её интересам.

Анонсируя визит Абдоллахияна, в МИД России отметили, что его встреча с Лавровым «станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран», которые последний раз беседовали по телефону 9 сентября. В повестке — вопросы, которые имеют региональное и мировое значение, в том числе ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Но наибольший интерес представляет тема обострения между Тегераном и Баку, которые резко повысили тон в разговоре друг с другом из-за учений иранских вооружённых сил (ВС) в северо-западных районах республики и спора вокруг налога, взимаемого азербайджанской стороной с иранцев на трассе Горис — Капан (Воротан, Шурнух).

Тем более что накануне приезда в Россию Абдоллахиян переговорил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, который прибыл в Тегеран на фоне скандала вокруг пограничных обострений. По итогам беседы Армения и Иран условились завершить строительство дороги, которая соединит иранскую территорию с Ереваном. Подобная магистраль есть и сейчас, однако после урегулирования в Карабахе её часть перешла к азербайджанской стороне, что категорически не устраивает иранских грузоперевозчиков: по доконфликтным правилам они не платили налоговых пошлин при проезде в Армению через этот путь. Баку же взимает плату в соответствии со своим Налоговым кодексом, действие которого должно распространяться на все районы страны.

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Выискать угрозу для России

Накануне диалога в Москве ситуация существенно обострилась. Иранское руководство, как сообщается, уведомило Азербайджан о закрытии воздушного пространства Исламской Республики для самолётов, занимающихся снабжением воинских частей в Нахичевани.

Вместе с тем в тот же день, по неофициальным данным, стало известно , что в Баку мог закрыться офис Оджага Неджата, который является представителем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Это произошло на фоне приостановки деятельности мечети Хусейнийя, где, как считается, располагалась его миссия. В МВД Азербайджана отметили, что Хусейнийя вызывала некоторые опасения с точки зрения эпидемиологической обстановки.

В споре Тегеран применяет все средства. Примечательно, что в аналитике о пограничных обострениях иранская пресса пытается использовать «российскую карту». Так, агентство Fars со ссылкой на экспертное мнение на днях отмечало , что создание проблем на трассе Горис — Капан искусственно нацелено против интересов России, куда направляется иранский экспорт.

Ещё более парадоксальным образом ситуацию интерпретирует газета Kayhan, которая назвала взимание налогов с иранских грузоперевозчиков в Карабахе и возникшие в связи с этим трения свидетельством заговора между США, Турцией, Азербайджаном, Арменией и Израилем против интересов Ирана и России в регионе. Предполагаемое участие Еревана в одном блоке с Анкарой и Баку авторов издания не смутило: оно своеобразно объяснило это перспективами бартерного размена территориями в Карабахе между азербайджанской и армянской сторонами.

mil.am

К кому ближе Иран

В разговоре с NEWS.ru эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе Рафаэль Оганесян обратил внимание на то, что исторически у Ирана отношения с постсоветской Арменией складывались лучше, чем с постсоветским Азербайджаном.

Это главным образом связано с многочисленным этническим азербайджанским населением Ирана, с нацеленностью правительства Азербайджана на шиитских лидеров в Азербайджане, которые были близки с Тегераном, с пантюркистскими представлениями Азербайджана, c тесными отношениями между Азербайджаном и Израилем и периодической риторикой внутри западных элит относительно того, позволит ли Азербайджан использовать своё воздушное пространство в случае нападения на Иран. Рафаэль Оганесян эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе

В этих обстоятельствах до 44-дневной войны отношения между Ираном и Азербайджаном были намного прохладнее, чем между Ираном и Арменией, рассуждает аналитик. По его словам, наблюдаемое сейчас усиление напряжённости на границе в значительной степени является реакцией Тегерана на тот дисбаланс сил на Кавказе, который возник, с его точки зрения, по завершении карабахского вооружённого конфликта.

Значение для армянской аудитории

Другой вопрос — страхи иранской элиты, которые подогреваются постконфликтной риторикой Баку. Собеседник NEWS.ru отмечает, что для Ирана это может представлять собой проблему внутренней стабильности.

Учитывая большое число этнических азербайджанцев в Иране, иранский режим слишком хорошо понимает, что риторика [президента Азербайджана Ильхама] Алиева может возродить националистические настроения в группах азербайджанских иранцев, — полагает Оганесян.

Отношение Исламской Республики к событиям в регионе, которое заметно по интенсификации военных манёвров на границе с Азербайджаном, «является сигналом того, что Иран не будет сидеть сложа руки», резюмирует аналитик.

Ещё одна интрига — насколько однозначно в Армении оценивают действия Тегерана. Комментируя вопрос с армянским общественным мнением, эксперт допустил, что эта аудитория могла бы положительно отреагировать на конфронтацию Ирана с Азербайджаном. Однако оправдать подобную реакцию, по словам Оганесяна, армянская общественность могла бы, апеллируя к тому, что после победы в 44-дневной войне риторика Алиева стала более напористой, а Иран противостоит этому, сигнализируя победителю о своих «красных линиях» на региональном уровне.