Баку ответил на заявления Тегерана о нахождении третьих сил у общей границы

Баку считает необоснованными заявления Тегерана о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, слова которой приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Она отметила, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

В целом существование на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических элементов, которые могли бы представлять угрозу нашему государству или соседним странам, не может быть предметом обсуждений, — подчеркнула Абдуллаева, отвечая на заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна.

Она добавила, что Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ. Баку поддерживает установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.

В субботу Абдоллахиян, комментируя военные учения на границе с Азербайджана заявил, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Ранее Абдуллаева заявила, что позитивные сигналы из Армении по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы вселяют надежду на конструктивное развитие этого процесса. Баку готов нормализовать отношения с Ереваном.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.