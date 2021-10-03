МИД Азербайджана оценил сигналы Армении в вопросе делимитации границ

Позитивные сигналы из Армении по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы вселяют надежду на конструктивное развитие этого процесса. Баку готов нормализовать отношения с Ереваном. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, слова которой приводит Интерфакс-Азербайджан.

Она отметила, что процесс делимитации границ Азербайджана и Армении является двусторонним вопросом.

Недавние позитивные сигналы с другой стороны вселяют надежду на конструктивное развитие этого процесса, — сказала Абдуллаева.

Ранее МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией. В распространённом заявлении ведомства говорится, что государство намерено восстанавливать двухстороннюю коммуникацию на основе соблюдения принципов мирового права и территориальной целостности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.