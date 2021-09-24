Азербайджан заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией

МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией. В распространённом заявлении ведомства говорится, что государство намерено восстанавливать двухстороннюю коммуникацию на основе соблюдения принципов мирового права и территориальной целостности.

Мы призываем Армению уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе, — говорится в заявлении.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что карабахская проблема не решена. Для её урегулирования единственной площадкой переговоров остаётся Минская группа ОБСЕ. Так он отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что карабахский конфликт остался в прошлом, а на территории республики нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.