Al Arabiya: Иран запретил полёты ВВС Азербайджана через свою территорию

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Иран закрыл воздушное пространство страны для самолётов Военно-воздушных сил Азербайджана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Правительство Ирана направило уведомление об этом по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Запрет затрагивает самолёты, выполняющие в основном функции военного снабжения Нахичеванской Автономной Республики — анклава республики в Армении.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, назвало закрытие воздушного пространства Ираном предательством со стороны Тегерана в угоду Армении.

В Азербайджане отмечают, что решение Ирана не сильно отразится на снабжении подразделений, дислоцированных в Нахичевани, так как в основном Азербайджан использует иные маршруты.

Азербайджан со своей стороны объявил о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание на то, что Иран в первую очередь недоволен сложившимся после карабахской войны положением дел на Южном Кавказе. В частности, Исламскую Республику не может не беспокоить усиление турецкого влияния в регионе.