Иран отреагировал на ситуацию в Карабахе МИД Ирана выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Карабахе

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Нассер Канани

Иран выражает обеспокоенность эскалацией конфликта в Карабахе, сообщил пресс-секретарь МИД страны Нассер Канани. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале МИД Ирана, в разрешении конфликта первую роль должны играть страны региона. Канани добавил, что Тегеран готов организовать проведение встречи в формате «3+3», в которой должны участвовать Армения, Россия, Азербайджан, Турция, Иран и представители армянского населения Карабаха.

Пресс-секретарь МИД Нассер Канани сегодня выразил обеспокоенность эскалацией конфликта и потребовал от всех сторон соблюдать положения соглашения о прекращении огня и перейти в режим диалога, — указано в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении операции проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Немногим позже заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснял, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявили, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.