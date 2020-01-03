Власти Ирана заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года.
Соответствующее объявление было сделано на государственном телевидении страны,
В тексте документа говорится, что государство отказывается от ограничений на количество накопленного урана, его обогащение, а также будет проводить любые научные исследования.
Как писал NEWS.ru, власти Ирана заявили о награде в $80 млн за смерть президента Соединённых Штатов Дональда Трамп. Такое заявление было сделано в ходе похорон генерала Касема Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен